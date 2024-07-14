"معركة العيط" تشارف على النهاية.. القوات الأمنية تباشر بالتمشيط الأخير

2024-07-14 16:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، بأن معركة العيط جنوبي غرب ديالى وصلت الى النهاية بعد اكمال عملية الاقتحام.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوات أمنية مشتركة شنت عملية اقتحام مباشرة في أهم محاور بساتين العيط قرب خان بني سعد ونجحت في الوصول الى أهدافها خلال اقل من ساعة"، لافتا الى أن "مرحلة التمشيط الأخيرة لثلاثة مواقع في البساتين مستمرة ولن تأخذ فترة طويلة".

وأضاف، إن "جهودًا أمنية كبيرة بذلت من اجل اقتحام البساتين بسبب كثافة الأشجار ما أضطر الى دفع مفارز قتالية في العمق مع صولة من الجوانب من اجل قطع أي خطوط امداد لفلول داعش"، مشيرًا الى أنه "وفقا للمعلومات تم قتل بعض الإرهابيين لكن المعلومات عن عددهم قيد التدقيق حاليا".

وأكد المصدر الى أنه "يمكن القول بأن بساتين العيط ومحيطها باتت في قبضة القوى الأمنية، مبيناً بأن "النتائج النهائية ستعلنها بغداد من خلال بيانات رسمية".

واستدرك بالقول، أن "القيادة الأمنية وضعت خطة لمرحلة ما بعد السيطرة على بساتين العيط من ناحية إعادة الانتشار الأمني ومسك العقد لمنع عودة فلول الإرهاب".

واشتبكت القوات الأمنية بمحافظة ديالى ببساتين العيط في قضاء خان بني سعد مع فلول تنظيم داعش، مما ادى الى استشهاد 5 عناصر من الجيش ومقتل عنصرين من العصابات الإرهابية.