نيجيرفان بارزاني يعرب عن حزنه العميق لفقدان مقاتل الاسايش شرق كركوك

2024-07-14 16:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برقية تعزية إلى عائلة عنصر الأسايش "جوامر عزيز رشيد"، الذي فقد حياته اليوم الأحد، خلال مواجهة مع تنظيم "داعش" في منطقة قره هنجير.

وأعرب رئيس الإقليم، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن حزنه العميق لفقدان "هذا البطل"، مقدماً أحر التعازي والمواساة للعائلة المكلومة، وتمنى أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأفاد جهاز الأمن "الأسايش" في إقليم كوردستان، اليوم، بمقتل عنصر من داعش وإصابة آخر بجروح في اشتباك شرق كركوك أثناء محاولة القبض عليهما.