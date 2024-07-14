العراق يعتزم تسليم إدارة المستشفيات الحكومية بشركات أوروبية 

2024-07-14 16:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم الحكومة العراقية، اسناد مهمة إدارة المستشفيات الحكومية الى شركات أوروبية لمواجهة الاستغلال. وذكر مصدر حكومي، لـالاقتصاد نيوز، ان الحكومة وبعد دراسة مستفيضة وتخطيط لأكثر من سنة، تقرر اسناد مهمة ادارة المستشفيات العراقية الحكومية الى شركات طبية اجنبية أوروبية بالتحديد. وأضاف، أن هذه الشركات ستنقل الواقع الصحي في العراق من حال الى حال. وأشار الى، ان هذا القرار اتخذ لمواجهة جشع الأطباء واستغلال المستشفيات.