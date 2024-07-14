2024-07-14 16:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ديالى





كشف مصدر أمني، عن ملابسات جريمة قتل بشعة في ناحية بهرز بديالى.

وقال المصدر إنه"تم العثور على الشاب (محمد مصطفى محمد الشمري) مقتولاً على يد صديقه، بعد 17 يوما على اختفائه في ناحية بهرز بديالى".

وأضاف، أن"القوات الأمنية عثرت على الجثة مدفونة مع دراجته، بعد اعتراف صديقه بقتله ودفنه أمام منزله في احد بساتين منطقة باب الخان "الجانب الصغير" في ناحية بهرز".

وأشار الى، ان"القوات الأمنية القت القبض على الجاني وجاري متابعة الاجراءات القانونية بحقه".



