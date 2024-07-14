شاومي تكشف عن مصنع ذاتي التشغيل ينتج هاتف كل 3 ثوان

2024-07-14 16:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -













استعرضت شركة “شاومي” Xiaomi نموذج خطوط الإنتاج الذكية الآلية بالكامل، والتي يمكنها العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تدخل بشري.

ويشرح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة شاومي، لي جون، كيف أن النظام ذكي بما يكفي لتشخيص المشكلات وحلها مع تحسين عملياته للتطور الذاتي.





وقال جون: “هناك 11 خط إنتاج، 100% من العمليات الرئيسية مؤتمتة، لقد طورنا برنامج الإنتاج والتصنيع بالكامل لتحقيق ذلك”.





ويعد هذا المصنع آلياً بدون بشر، وقادر على تحسين نفسه، ويمكنه إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف سنوياً، وفق “إنترستينغ إنجينيرينغ”.

وأقامت شاومي المصنع في منشأة جديدة في تشانغبينغ، بكين، وهذه المنشأة هي موطن لمصنع إنتاج الهواتف الذكية من الجيل الجديد، والذي من المقرر افتتاحه قريباً.

هاتف ذكي في كل ثانية

ونظام التشغيل الآلي للمصنع متطور للغاية، حيث تتعاون الآلات لإكمال المهام، كما يضمن جهاز لجمع الغبار على مستوى الميكرون أن المصنع نظيف دائماً.





وكما تقوم الآلات الذكية للشركة بإجراء مراقبة الجودة، والمنشأة، من الناحية النظرية، لديها القدرة على إنتاج هاتف ذكي واحد كل ثانية.

والمنشأة الواسعة، التي تمتد على مساحة 81000 متر مربع واستثمرت فيها 330 مليون دولار (2.4 مليار يوان)، مهيأة لإنتاج 10 ملايين هاتف ذكي رائد سنوياً.





ويشمل ذلك MIX Fold 4 وMIX Flip، اللذين سيتم طرحهما في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتم إنتاجهما في منشأة Xiaomi الجديدة بمعدل واحد تقريباً كل 3 ثوانٍ على مدار الساعة.





المركز الثالث

يذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، أفادت TrendForce أن أكبر 6 مصنعين للهواتف الذكية عالمياً من حيث حصة سوق الإنتاج كانت، سامسونغ، وآبل، وتشاومي، وأوبو، وترانسيشن، وفيفو، إذ استحوذت مجتمعة على ما يقرب من 80% من السوق.





وتغلبت شاومي، بما في ذلك علامتيها الفرعيتين Redmi وPoco، على تحديات المخزون المرتفع في العام الماضي، حيث أنتجت 41.1 مليون وحدة وحصلت على المركز الثالث في حصة السوق العالمية.