نفط البصرة يلاقي الشرطة في إياب نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-07-14 17:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تحديد موعد مباراة الإياب لنهائي دوري المحترفين لكرة الصالات.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مباراة الإياب بين فريقي نفط البصرة والشرطة ستقام يوم غد الاثنين في محافظة البصرة على أن تقام مباراة الذهاب في بغداد.

وتحتضن قاعة نادي نفط البصرة الرياضية المغلقة مباراة الإياب عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

وتأهل فريقا الشرطة ونفط البصرة إلى المباراة الختامية لدوري المحترفين لكرة الصالات، بعد فوز فريق نفط البصرة على ضيفه الموارد المائية بنتيجة 3-1 بعد انسحاب الأخير في الشوط الأول، وكان نفط البصرة قد فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت في بغداد.

بينما تأهل فريق نادي الشرطة للمباراة النهائية بعد فوزه على منافسه نفط الوسط بنتيجة 5-1 ليتأهل إلى جانب فريق نفط البصرة إلى المباراة النهائية لدوري المحترفين العراقي، وكان فريق نفط الوسط فاز على الشرطة في ذهاب البطولة التي جرت في النجف.