2024-07-14 17:12:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله دفع إلى ساحة القتال بسلاح جديد، للمرة الأولى منذ بدء موجة التصعيد قبل 9 أشهر؛ ما يثير قلق الجيش الإسرائيلي. ويتمثل السلاح الجديد في طائرة مُسيَّرة من طراز “شاهد 101″، أطلقها “حزب الله” أخيرًا صوب شمال إسرائيل، وتسببت في مقتل ضابط بالاحتياط يدعى فاليري تشابونوف. وأشارت القناة الإسرائيلية […]

ظهرت المقالة “المسيرة الصامتة”.. رعبُ حزب الله الجديد داخل معسكرات إسرائيل أولاً على ايشان.