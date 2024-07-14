مفوضية الانتخابات تحدد يوم غد الاثنين آخر موعد لاستلام قوائم مرشحي كوردستان

2024-07-14 17:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، عن آخر موعد لاستلام قوائم مرشحي انتخابات كوردستان، مؤكدة انه سوف يكون يوم غد الاثنين.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2024/7/15 هو آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي المكونات الراغبة بالمشاركة في انتخابات كوردستان".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء 26 حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، المرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024.