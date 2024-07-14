"ديالى بحاجة لمبادرة مماثلة".. نائب تؤشر إيجابيات تدخل السوداني بحل عقدة كركوك

2024-07-14 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت عضو مجلس النواب نور نافع، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، ان تدخل رئيس مجلس الوزراء في حل عقدة كركوك يحمل جملة من الإيجابيات من بينها البدء في حركة البناء والاعمار في المحافظة، مبينة ان ديالى بحاجة الى مبادرة مماثلة.

وقالت نافع في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محافظة كركوك شهدت عقدة سياسية ادت الى تأخير تشكيل حكومتها المحلية منذ 5 اشهر"، لافتة الى ان "تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال جمع كل الاطراف على طاولة حوار لثلاث مرات اعطى امال بإنهاء العقدة والمضي في تحديد موعد اول جلسة مكتملة النصاب".

واضافت، أن "تدخل السوداني يحمل ثلاثة إيجابيات وهي انهاء عقدة سياسية في محافظة تمثل عراقا مصغرا ستنعكس على الاستقرار والامان والبدء في حركة البناء والاعمار، بالإضافة الى السعي لمزيد من الاستقرار السياسي، فضلاً عن التأكيد على اهمية الحوارات في تجاوز كل التعقيدات".

وأوضحت أن "ديالى بحاجة الى مبادرة مماثلة من اجل انهاء عقدتها السياسية هي الأخرى"، مشيرة الى أن "تسريع تشكيل الحكومة المحلية مهم من اجل الاستعداد لاستحقاقات المراحل الاخرى من اعمال وتقديم الخدمات".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، عن حل أزمة مجلس محافظة كركوك وتشكيل حكومته المحلية، بعدما تأخرت لسبعة أشهر منذ انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول الماضي.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.