باريس يسعى لضم زميل ميسي

2024-07-14 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الخبير بسوق الانتقالات في أوروبا، بن جاكوبس، اليوم الاحد (14 تموز 2024) عن سعي ادارة نادي باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وقال جاكوبس في تصريحات صحفية، أن "نادي باريس سان جيرمان بصدد محاولة التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي".

وأضاف أن "النادي الباريسي عليه التقدم بعرض يتجاوز 70 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو)، لإقناع مسؤولي مانشستر سيتي بالاستغناء عن ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية"، لافتا الى ان "إدارة مانشستر سيتي لا تفكر إطلاقا في بيع المهاجم الأرجنتيني الدولي في الوقت الحالي".

ويستعد جوليان ألفاريز مع زملائه في منتخب الأرجنتين، للمباراة المرتقبة أمام كولومبيا في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، فجر الإثنين.

المصدر: وكالات