مستشار رئيس الوزراء: تمكين الحكومة للشباب في مكافحة الفساد حدث تاريخي غير مسبوق

2024-07-14 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأحد، صدور إعمام لدعم تمكين الشباب في مكافحة الفساد، مبينا أن هذه المشاركة مسؤولية وطنية وشرعية وحدث تاريخي غير مسبوق.وقال الظالمي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكافحة الفساد من أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة الجميع في الدوائر والوزارات والجهات القطاعية".وأضاف، أن "إعماماً صدر لتمكين الشباب من مكافحة الفساد وأوضح كيفية رصد حالات الفساد من جانب وتحويل ملفاته لهيئة النزاهة أو بقية الجهات المسؤولة في تذليل الفساد وقمعه".وتابع أن "مشاركة المواطن العراقي أو الشباب في رصد ومراقبة الفساد في المؤسسات الحكومية والجهات القطاعية تعتبر مسؤولية وطنية وشرعية وإنسانية وتكافلية بين المجتمع العراقي والحكومة والكابينة الوزارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ".وأكد أن "هذه المبادرة تعد حدثاً تاريخياً ومهماً لم يسبق له مثيل إطلاقاً في أن يكون الشاب أو المواطن العراقي قريبا من أصحاب القرار ويساهم بكشف حالات الفساد من جانب وينقل أفكاره وتطلعاته على نافذة أفكار الشباب من جانب آخر".