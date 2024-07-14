اتحاد الصناعات العراقية: الحكومة صبت كل اهتمامها في القطاع الخاص

2024-07-14 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد الطالبيأكد اتحاد الصناعات العراقية، اليوم الأحد، أن الحكومة صبت كل اهتمامها في القطاع الخاص ما وفر دعماً كبيرا منحه القوة في السوق والقدرة على المساهمة في دعم المشاريع الحكومية.وقال رئيس الاتحاد، عادل عگاب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد يعمل بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمة العمل الدولية ويطبق برامج ينتفع منها القطاع الخاص الذي يدعم بشكل واضح من الحكومة"، لافتاً إلى أن "الحكومة صبت اهتمامها بهذا القطاع ما منحه قوة واضحة في السوق وقدرة أكبر على دعم المشاريع الحكومية".وعن اهتمام الحكومة بالبنى التحتية قبل عمليات الإكساء، أوضح عگاب، أن "كل عملية إكساء من دون بنية تحتية تعد هدراً للمال العام، لكون هذه المراحل آنية ومؤقتة، لذلك يجب أن تسبق عمليات الإكساء مشاريع البنية التحتية وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا ويحظى بالدعم من قبل اتحاد الصناعات والقطاع الخاص في توفير المواد اللازمة للعمل".