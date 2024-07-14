هيئة قطر للأسواق المالية تصدر ضوابط شراء الشركات المدرجة لأسهمها بقصد البيع

2024-07-14 17:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط جديدة لشراء الشركات المدرجة لأسهمها بقصد البيع. وذلك في إطار تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم. وتتضمن الشروط الجديدة شراء نسبة لا تزيد على 10 من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل أو شراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي . وعلى الشركات الانتهاء من تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة وأن تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء من رصيد الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، ويحظر عليها تمويل عملية الشراء بأي طريق آخر. كما يحظر على الشركات شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.