"الأندومي" الغذاء الوحيد لعناصر داعش في منطقة العيط بديالى (صور)

2024-07-14 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية قامت بإخلاء جثمان عنصر في الجيش العراقي توفي في عمليات اقتحام منطقة العيط في محافظة ديالى،، في حين أشار إلى أن القوات الأمنية اكتشفت أن عناصر داعش في المنطقة كانوا يعتاشون على أكل "الأندومي" داخل وكرهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الارهاب فوج ديالى اقتحم منطقة العيط قرب خان بني سعد وأخلى جثمان الشهيد في الجيش العراقي مازن المياحي".

ولفت المصدر إلى أنه "أثناء تفتيش المنطقة تبين بأن القتلى من الدواعش الاوباش كانوا يعتاشون على (الاندومي) طوال الفترة التي كانوا يشغلون فيها المنطقة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، إحكام قبضتها بشكل كامل على منطقة العيط في خان بني سعد ضمن محافظة ديالى، بعد تصفية عناصر المجموعة "الارهابية" بالكامل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الجيش والقوات الساندة لها في قيادة عمليات ديالى، أحكمت قبضتها بشكل كامل وقتلت جميع الإرهابيين في الوكر الكبير الذي تم الكشف عنه ومباغتة العناصر الارهابية فيها حيث تم قتلهم في الوكر الذي يقع بمنطقة العيط ضمن خان بن سعد".

وأكد الخفاجي، أن "القوة اقتحمت المكان الذي كانت تستقر فيه المجموعة وتمت تصفيتهم جميعاً، على الرغم من صعوبة الجغرافية التي تمتاز بها المنطقة معقدة التضاريس، ولكن قوات الأمن أنهت تواجد هذه المجموعة بالكامل".