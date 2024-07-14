2024-07-14 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ ،اليوم الأحد، لأمناء شبكة الإعلام أهمية الدور الإعلاميّ للحفاظ على الهوية الثقافية العراقية.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد أعضاء مجلس الأُمناء لشبكة الإعلام العراقي برئاسة ثائر الغانمي"، لافتا الى أن "الوفد استعرض ،عمل الشبكة، ودورها البارز في تحقيق أهدافها الوطنية، بالحفاظ على مهنية الإعلام، وتقديم كل ما هو مفيد للمجتمع العراقي بموضوعية، بما يخدم الشعب العراقي بكل أطيافه المختلفة".وأكد الشيخ الخزعلي وفقا للبيان، على "أهمية الدور الإعلاميّ الذي عده بالعمل المقدّس، للحفاظ على الهوية الثقافية العراقية، والتراث الوطنيّ والتاريخ العراقيّ من كل الجوانب الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وأهمية محاربة كل أنواع الفساد في المؤسسات الإعلامية".وبين المكتب أنه "الوفد قدم الشكر والامتنان لدور الشيخ الخزعلي، الداعم للإعلام، والقوة الوطنية الشابة، التي أصبحت جزءاً أساسياً في بناء المجتمع العراقي".