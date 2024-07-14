قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في 6 محافظات عراقية

2024-07-14 18:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في البلاد.

وسجل سعر الصرف صباح اليوم 152250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع) للمائة دولار:

بغداد (الكفاح): 149,000 ألف دينار

بغداد (الحارثية): 149,200 ألف دينار

أربيل: 149,300 دينار

النجف: 149,100 دينار

نينوى: 149,300 دينار

كركوك: 149,300 دينار

السليمانية: 149,250 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي بـ 1320 دينارا.

يذكر ان الآلية الجديدة للبنك المركزي لتسلم المسافرين العملة الأجنبية (الدولار) دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم والتي ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

وبين أن الهدف من الآلية الجديدة "هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين الى الدولار بشكل أسرع".