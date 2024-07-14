جماهير انجلترا تطوف برلين "مخمورة" قبل نهائي اليورو وتفتعل أعمال شغب

2024-07-14 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحافية أن العاصمة الألمانية برلين شهدت، مساء الأحد، العديد من أعمال شغب بسبب تصرفات الجماهير الإنجليزية قبل نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا.

وقالت "بيلد": ربما يعتقد الإنجليز أنهم قد فازوا بالفعل بكأس أوروبا، ليلة الأحد، خرج الآلاف من المشجعين الإنجليز في برلين، اضطرت الشرطة للتدخل بسبب أعمال الشغب، تم القبض على العديد من المشجعين في شوارع العاصمة، بعدما شربوا الكحول.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن مشجعا إنجليزيا تعرض لإصابة دموية في أذنه، ودخل آخر في شجار مع مشجع، وأصيب رجل وكان لابد من علاجه في سيارة إسعاف.

وكان هناك أيضا الكثير من الحفلات والشرب، وكانت شرطة برلين حاضرة في جميع أنحاء المدينة بعدة مئات من الوحدات، وتواجدت الشرطة الفيدرالية في محطات القطار.

كما تم القبض على العديد من الإنجليز وزجتهم الشرطة في السجن لبقية الليلة، ولا يزال من غير الواضح عدد الاعتقالات التي تمت.

ولفتت "بيلد" إلى أن، أمسية الأحد، شهدت تواجد 30 ألف مشجع للمنتخب الإنجليزي في برلين بدون تذاكر، بالإضافة إلى 200 من المشاغبين المخيفين، وفي غرب مدينة برلين، تشعر الشرطة بالقلق من تجمعات الإنجليز خارج الحانات، بسبب تناول الكثير من الكحول.