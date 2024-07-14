ما بعد "عش دبابير" بساتين العيط.. مجلس ديالى يفكر بـ 3 أسئلة "هامة"

2024-07-14 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، بان احداث العيط اثارت 3 علامات استفهام "هامة"، مشيرا الى انه بالرغم من الخسارة الكبيرة فيما يتعلق باستشهاد عدد من القوات الامنية الا انها قادت الى هدف ثمين.

وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأمن في ديالى خط احمر ولا يمكن القبول بوجود الإرهاب في اي منطقة"، لافتا الى ان "المحافظة هي اكثر المحافظات على مستوى البلاد تضررا من الإرهاب وقدمت عشرات الالاف من الشهداء على مدار سنوات طويلة لتحقيق مبدأ الاستقرار والطمأنينة".

واضاف ان "الاشتباكات في بساتين العيط قرب خان بني سعد وسقوط كوكبة من منتسبي القوات الأمنية بين شهيد وجريح خسارة للجميع لكنها اثارت 3 علامات استفهام حول عدد الخلايا الإرهابية وكيف اختبأت في هذه المناطق وهل تم رصدها من قبل ام لا"، مؤكدا بان "التحقيقات في الاشتباكات هي من ستعطي نتائج لحيثيثات ما حصل".

واشار الى ان "اشتباكات العيط كشفت عن بؤرة نائمة لداعش ما يعني الحاجة الى تفعيل الجهد الاستخباري"، مؤكدا بان "المشهد الأمني في ديالى يحتاج الى تغيير بعض القيادات لكن الامر مرهون بقرار من بغداد في نهاية المطاف".

وكشف مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الأحد بأن معركة العيط جنوبي غرب ديالى وصلت الى النهاية بعد اكمال عملية الاقتحام، من قبل قوات امنية مشتركة.

وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم، عن ايكال مهمة اقتحام البساتين الى جهاز مكافحة الارهاب، بعد ان كشفت عملية العيط عن وجود بؤرة إرهابية مختبئة، الامر الذي ادى لاعادة التفكير تجاه هذه المنطقة وامكانية التوصل لـ"كنز اهداف" فيها.