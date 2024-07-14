2024-07-14 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

توجهت الأنظار إلى في الولايات المتحدة، الذي طالما شارك في مهام حماية وأحداث مفصلية بالتاريخ الأمريكي، في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المحتمل . وفي أعقاب الهجوم، دعت لجنة الرقابة في مجلس النواب مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل للإدلاء بشهادتها، في الـ 22 من يوليو/ تموز. نشأته جهاز الخدمة السرية في الولايات […]

ظهرت المقالة ما هو جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية ترامب؟ أولاً على ايشان.