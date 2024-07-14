2024-07-14 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيقوم بـ “إغلاق القفل في منطقة عملية المخلب بشمال العراق قريباً جداً”، وذلك بعد أن توغل الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. وقال أردوغان في كلمة له نقلته وسائل إعلام تركية، إن “تركيا وجهت ضربات قوية للتنظيم الإرهابي، ومنظومة الأسلحة المحلية تسهم بشكل كبير […]

ظهرت المقالة أردوغان يحدد موعداً لإيقاف “التوغّل التركي” في العراق: لن نسمح بأي تهديد لأمننا أولاً على ايشان.