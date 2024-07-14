2024-07-14 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأحد، بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ. وقالت وزارة العمل في بيان تلقته “إيشان”، إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي زار اليوم مستشفى الطفل في مدينة الطب برفقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ومركز الهوية الإنساني إحدى منظمات المجتمع المدني”، مبينا أنه “التقى عدداً […]

ظهرت المقالة راتبان شهريان من وزارة العمل للأطفال المصابين بالأمراض المستعصية أولاً على ايشان.