الاتحاد الآسيوي للقوس يكلف سعد المشهداني بمهام قارية

2024-07-14 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأحد، تكليف الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد المشهداني بعددٍ من المهام الآسيوية، ضمن أجندة البطولات الآسيوية من قبل اتحاد اللعبة والتي ستنطلق عام 2025.وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم سمى المشهداني مديراً لبطولة آسيا بالقوس والسهم التي ستنطلق فعالياتها في العاصمة البنغالية دكا للفترة من 23 ولغاية 29 من شهر تشرين الثاني لعام 2025، كما تم اعتماده رئيساً للجنة الاستئناف لبطولة كأس آسيا التي ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض في شهر كانون الأول من عام 2025".وأضافت، أن "تسمية المشهداني جاءت عطفاً على نشاط الاتحاد العراقي للقوس والسهم، ونجاحه في تنظيم عدد من البطولات العربية والآسيوية والدولية، كما أن الاتحاد الآسيوي وافق على اختيار العراق لتنظيم عدد من البطولات بعد النجاح الذي حققه اتحاد اللعبة، حيث تم اختيار محافظة السليمانية لتنظيم بطولة العراق الدولية الثانية للعبة داخل الصالات للفترة من (6-8) كانون الأول المقبل، تسبقها بطولة غرب آسيا الأولى للفترة (1-5) كانون الأول، وكذلك بطولة العرب الثانية للعبة داخل الصالات أيضاً للفترة (1-5) كانون الأول المقبل".