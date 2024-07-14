محافظة بغداد: مشروع مجاري التأميم يخدم 12 ألف نسمة

2024-07-14 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت مديرية مجاري منطقة جسر ديالى التابعة لمحافظة بغداد، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع مجاري التأميم، فيما أشارت إلى أن المشروع يخدم 12 ألف نسمة.وقال مدير مجاري منطقة جسر ديالى، علي بدر عطية، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "من ضمن مشاريعنا الحالية، مشروع مجاري منطقة التأميم الذي يخدم شريحة واسعة تصل إلى 12 ألف نسمة"، مبيناً أن "المشروع عبارة عن إنشاء شبكات لتصريف مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، إضافة إلى محطة رفع وخط ناقل من محطة الرفع إلى محطة المعالجة".وأضاف عطية، أن "الطاقة التصميمية لهذا المشروع تبلغ 1800 متر مكعب في الساعة لمياه الأمطار و 660 متراً مكعباً في الساعة لمياه الصرف الصحي"، لافتاً إلى أن "أطوال الشبكات تبلغ 14360 متراً بواقع 6035 متراً لمياه الأمطار و8325 متراً لمياه الصرف الصحي".وذكر أن "طول خط الدفع الواصل لمحطة المعالجة 6000 م"، لافتاً إلى أن "استمرار الأعمال بمد شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار".وتابع: "مستمرون بصب فتحات الصرف الصحي"، مؤكداً "الاستمرار في تسليح محطة الرفع والجدران وسقف أحواض الصرف الصحي ومياه الأمطار".