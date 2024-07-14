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المفوضية تحدد آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان

المفوضية تحدد آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان
المفوضية تحدد آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان
2024-07-14 19:42:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان.
ونوهت المفوضية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 15/7/2024".

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