المفوضية تحدد آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان

2024-07-14 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان.ونوهت المفوضية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في انتخابات كردستان لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 15/7/2024".