2024-07-14 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة “إيه تي أند تي” AT&T الأميركية للاتصالات الجمعة أن قراصنة معلوماتية سرقوا بيانات حول مكالمات ورسائل “جميع” عملائها تقريباً لمدة ستة أشهر في عام 2022، أي حوالى 90 مليون مستخدم. وقالت الشركة في بيان “جرى تحميل بيانات لعملاء في AT&T بشكل غير قانوني من مساحة العمل التابعة لنا إلى منصة للحوسبة...

