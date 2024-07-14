القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
2024-07-14 20:48:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (الشعلة ، الغزالية ، حي الجامعة ، اليرموك ، مدينة الصدر ، الشعب ، الراشدية ، ام الكبر والغزلان) ببغداد، تم إلقاء القبض على 15 متهماً".
وأضافت، أن "عملية القبض جاءت وفق المواد القانونية (سرقة ، نصب واحتيال ، مشاجرة ، اطلاق عيارات نارية ، تنفيذ) وضبط ( بندقية ، 2 مخزن عتاد ، دراجة نارية نوع تك تك مسروقة)"، لافتة الى أنه "تم إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات المختصة".
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (الشعلة ، الغزالية ، حي الجامعة ، اليرموك ، مدينة الصدر ، الشعب ، الراشدية ، ام الكبر والغزلان) ببغداد، تم إلقاء القبض على 15 متهماً".
وأضافت، أن "عملية القبض جاءت وفق المواد القانونية (سرقة ، نصب واحتيال ، مشاجرة ، اطلاق عيارات نارية ، تنفيذ) وضبط ( بندقية ، 2 مخزن عتاد ، دراجة نارية نوع تك تك مسروقة)"، لافتة الى أنه "تم إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات المختصة".