2024-07-14 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (الشعلة ، الغزالية ، حي الجامعة ، اليرموك ، مدينة الصدر ، الشعب ، الراشدية ، ام الكبر والغزلان) ببغداد، تم إلقاء القبض على 15 متهماً".وأضافت، أن "عملية القبض جاءت وفق المواد القانونية (سرقة ، نصب واحتيال ، مشاجرة ، اطلاق عيارات نارية ، تنفيذ) وضبط ( بندقية ، 2 مخزن عتاد ، دراجة نارية نوع تك تك مسروقة)"، لافتة الى أنه "تم إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات المختصة".