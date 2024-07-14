نوروز وأربيل يتعادلان والحدود يفوز على الكرخ في دوري النجوم

2024-07-14 20:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعفرض فريق أربيل اليوم الاحد، التعادل على مضيفه نوروز بأربعة أهداف لكل منهما في ديربي الشمال لحساب الجولة الـ(38) والأخيرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "اللاعب مروان حسين تقدم أولاً لنوروز في الدقيقة (18) من ضربة جزاء، فيما أضاف اللاعب كلاوديو اوليفيرا الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة (29)".وتابع أن "اللاعب محمد قاسم نصيف قلص النتيجة لأربيل بهدف سجله في الدقيقة (36)، فيما سجل اللاعب (ايفياني) النتيجة لنوروز بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة (5+45)".وأوضح أن "اللاعب علي شاخوان قلص النتيجة لأربيل في الدقيقة (59) ، قبل أن يسجل محمد قاسم نصيف هدف التعادل لاربيل في الدقيقة (61)، وسجل اللاعب احمد خالد الهدف الرابع لنوروز في الدقيقة (79 ) ،وعادل اللاعب محمد قاسم نصيف لأربيل بتسجيله الهاتريك من ضربة جزاء في الدقيقة (2+90) من المباراة".وبين أن "المباراة الثانية لحساب نفس الجولة تغلب فيها فريق الحدود على نظيره الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تقدم الكرخ اولاً عن طريق اللاعب مجتبى صالح في الدقيقة (15)، وعادل الحدود بواسطة لاعبه ابراهيم غازي في الدقيقة (29) قبل ان يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة (44)".وذكر أن "لاعب الحدود محمود أحمد سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (79) من المباراة، قبل ان يقلص اللاعب أنس مالك للكرخ في الدقيقة (5+90)".