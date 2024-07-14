2024-07-14 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها […]

ظهرت المقالة السوداني يوجّه بإيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات الأهلية أولاً على ايشان.