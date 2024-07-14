الصحة تعلن افتتاح أكثر من 100 مشروع طبي خلال عمل الحكومة الحالية

2024-07-14 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أبرز مشاريع مستشفياتها الاستراتيجية في بغداد، فيما أشارت إلى افتتاح أكثر من 100 مستشفى وإضافة أكثر من 4100 سرير الى السعة الإجمالية، بعمل من الحكومة الحالية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مشاريع مستشفيات استراتيجية في بغداد منها مستشفى المعامل بسعة 100 سرير ومستشفى الحرية بسعة 400 سرير، وهو مستشفى عملاق بنسبة إنجاز تصل الى 70 بالمئة ومستشفى الشعب بنسبة إنجاز متقدمة تجاوزت الـ80 بالمئة بسعة 200 سرير ومستشفى الفضيلية ومستشفى النهروان الذي يقع في موقع استراتيجي مهم بأطراف بغداد بسعة 200 سرير ومستشفى الحسينية بـ200 سرير ومستشفى النعمان التي هي أقل من 100 سرير".وأضاف، أنه "منذ بدء عمل الحكومة، تم افتتاح أكثر من 100 مشروع في بغداد والمحافظات من ضمنها خمسة مستشفيات عملاقة على شكل مدن طبية بينها مستشفى السياب العملاق او "التركي" ومستشفى الحكيم المطابق له، ومركز امراض الدم في العاصمة بغداد في مدينة الطب وغيرها من المؤسسات الصحية"، مشيرا الى انه "تم افتتاح نحو 60 مركز رعاية صحية اولية وتأهيل نحو 60 مشروعا".وأكد أن "هذه المشاريع أضافت نحو أكثر من 4100 سرير كسعة سريرية إجمالية للقدرة في العراق"، لافتا الى أن "هناك أكثر من 250 مشروعا قيد الإنجاز من ضمنها مشاريع إعادة التأهيل".وذكر أن "إتمام هذه المشاريع قريبا ستضيف نحو 11 ألف سرير للسعة الإجمالية"، لافتا الى أن "جميع المستشفيات التي ذكرت هي عامة تتضمن جميع التخصصات كالباطنية والجراحية والأطفال وغيرها، ستكون إضافة نوعية وتقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين".