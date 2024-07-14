2024-07-14 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بجرائم "الخطف" في منطقة المدائن بجانب الرصافة.

وقالت العمليات في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "و‏‎بجهد استخباري عال المستوى لتعقب ومتابعة عدد من المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعمليتين نوعيتين منفصلتين، تمكنت قوة مشتركة، من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 421 ق.ع خطف".

ولفت البيان الى، ان "القاء القبض جاء بعد استدراج المتهمين لكمائن محكمة نصبت لهما في منطقة ( المدائن) بجانب الرصافة وتسليمهما الى جهة الطلب".