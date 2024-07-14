الداخلية توضح أسباب "طرد" الضباط والمنتسبين الـ356 من الوزارة

2024-07-14 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، أن 356 ضابطا ومنتسبا أُبعد (طرد) من الخدمة خلال العام الحالي، مؤكداً أن الهدف هو النزاهة والحفاظ على المال العام ومنع الاستغلال الوظيفي والإساءة لسمعة الوزارة.

وقال ميري في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أنه "في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد ولمنع الاستغلال الوظيفي والإساءة لسمعة الوزارة، فقد اتخذت محكمة قوى الامن الداخلي وبعد اكمال التحقيقات والأدلة قراراً بأبعاد (طرد) 36 ضباطا و320 منتسباً، اساءوا بعملهم الوظيفي".

وبيّن أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ركز في عمله على جوانب عدة أهمها، النزاهة والحفاظ على المال العام".

وفي وقت سابق من اليوم، اوجز المتحدث باسم وزارة وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، عمل جميع مفاصل وتشكيلات وزارته خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي.

وقال ميري خلال مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، إن "قواتنا الأمنية نفذت قبل يومين عملية مهمة أسفرت عن قتل إرهابيين في ديالى"، مبينا ان "وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أكثر من 34 ألف شخص خلال 6 أشهر".

وأضاف، إن "مديرية الجريمة المنظمة نفذت أكثر من 29 ألف عملية قبض واعتقلت 500 متاجر بالمخدرات، فيما تمكنت من ضبط 296 عجلة لتهريب النفط"، مؤكدا انه "تم القبض على 7705 متهمين بتهمة المخدرات، فيما تم اصدار 72 حكما بالإعدام بحق تجار المخدرات".

وتابع ميري اننا "حققنا انخفاضاً في مستوى السرقة بنسبة سالب 7، وجرائم القتل العمد انخفضت بنسبة 13 بالمئة عن السنة الماضية"، مبينا ان "حالات الانتحار تصاعدت بنسبة 8 بالمئة عن السنة الماضية".

واكد أن "مديرية شرطة الطاقة تمكنت من خفض نسبة تهريب النفط بنسبة 98 بالمئة".