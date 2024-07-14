القبض على متهمين اثنين بجرائم الخطف في المدائن
2024-07-14 21:08:01 - المصدر: الفرات نيوز
قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بجرائم "الخطف" في منطقة المدائن بجانب الرصافة.
بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة عدد من المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعمليتان نوعيتان منفصلتان، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا، بالاشتراك مع القوة الماسكة، من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة ٤٢١ ق.ع خطف، بعد استدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهما في منطقة ( المدائن) بجانب الرصافة وتسليمها الى جهة الطلب.