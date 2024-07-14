القبض على متهمين اثنين بجرائم الخطف في المدائن

2024-07-14 21:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بجرائم "الخطف" في منطقة المدائن بجانب الرصافة.

‏‎بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة عدد من المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعمليتان نوعيتان منفصلتان، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا، بالاشتراك مع القوة الماسكة، من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة ٤٢١ ق.ع خطف، بعد استدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهما في منطقة ( المدائن) بجانب الرصافة وتسليمها الى جهة الطلب.