الأنبار.. استكمال اجراءات توزيع 30 ألف قطعة سكنية

2024-07-14 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ الأنبار محمد نوري، اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، عن استكمال جميع اجراءات توزيع 30 ألف قطعة أرض سكنية.

وقال نوري في مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، ان "أكثر من 30 ـلف قطعة استكملت جميع إجراءاتها وفق الخطَّة الموضوعة، وبما يتوافق مع الأراضي المتوفرة للتوزيع في كل بلدية".

وبيّن، أن "هذه الخطوة تأتي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في محافظتنا العزيزة".

وأضاف نوري: "ندرك التحديات التي تواجه العائلات في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتلبية هذه الحاجة الأساسية".



