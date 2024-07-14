معرض في السليمانية يروي قصة "ألف كاميرا" (صور)

2024-07-14 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية، مساء اليوم الأحد، معرض لذوي الخبرة من المصورين في المجالين الفوتوغرافي والفيديوي، بحضور جمع غفير من الفنانين والمثقفين والمحبين لهذا الفن.

وقال صالح حمه كريم، صاحب المعرض الذي أقامه تحت عنوان "قصة ألف كاميرا"، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض من أفكاري حيث بدأت بجمع كاميرات التصوير منذ العام 1995 ولغاية الآن ومن أجيال مختلفة".

وأضاف أن "المعرض ضم نحو 1000 كاميرا تصوير يعود تاريخ بعضها للقرن الثامن عشر وأكثرها يعود لمناشىء عالمية معروفة في عالم التصوير".

وبين أن "الهدف من هذا المعرض هو التعريف بأجيال الكاميرات القديمة ومراحل تطورها وكيفية العمل بها وما مدى علاقتي أنا بها".

وأشار حمه كريم إلى أن "المعرض شهد إقبالاً جيداً من قبل المثقفين والفنانين وهواة التصوير وسسيستمر ليومين".