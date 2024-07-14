الشرطة يتغلب على الزوراء ويتوج بلقب دوري النجوم
2024-07-14 22:00:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب نادي الشرطة، اليوم الأحد، على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء وتوج بلقب دوري النجوم رسميا.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن نادي الشرطة تغلب على الزوراء بنتيجة (2 – 0) لحساب الجولة (38) من دوري نجوم العراق.
وأضاف، أن الهدف الأول سجل عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 30، فيما أضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة (47).
تغلب نادي الشرطة، اليوم الأحد، على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء وتوج بلقب دوري النجوم رسميا.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن نادي الشرطة تغلب على الزوراء بنتيجة (2 – 0) لحساب الجولة (38) من دوري نجوم العراق.
وأضاف، أن الهدف الأول سجل عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 30، فيما أضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة (47).