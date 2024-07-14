الشرطة يتغلب على الزوراء ويتوج بلقب دوري النجوم

2024-07-14 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي الشرطة، اليوم الأحد، على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء وتوج بلقب دوري النجوم رسميا.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن نادي الشرطة تغلب على الزوراء بنتيجة (2 – 0) لحساب الجولة (38) من دوري نجوم العراق.وأضاف، أن الهدف الأول سجل عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 30، فيما أضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة (47).