انطلاق مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي اليورو

2024-07-14 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

انطلقت مباراة إنجلترا وإسبانيا، مساء اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في برلين.

ويدير المواجهة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه البالغ 35 عاما.

ويسعى منتخب "لا روخا" للفوز باللقب القاري للمرة الأولى بعد 12 عاما من تتويجه الأخير، وللمرة الرابعة القياسية في تاريخه لفضّ شراكته مع ألمانيا.

وفي المقابل، يأمل منتخب "الأسود الثلاثة" في إنهاء انتظار دام 58 عاما للفوز بلقب كبير منذ إحرازه على أرضه مونديال 1966.

وفازت إسبانيا بكأس أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010 مع العديد من النجوم من برشلونة وريال مدريد، أبرزهم أندريس إنييستا وتشافي هرنانديس وسيرخيو راموس ودافيد فيا.