الشرطة يتوج بلقب نجوم العراق على حساب الزوراء

2024-07-14 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الشرطة، على الزوراء، 2-0، مساء اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، في المباراة الختامية (الجولة 38) لدوري نجوم العراق .

وسجل الهدفين اللاعبان علاء عبد الزهرة (د 30)، والمحترف السوري محمود المواس (د47).

وتوج القيثارة رسمياً بلقب الدوري وهو ثاني لقب يظفر به هذا الموسم بعد فوزه بطلاً في كأس العراق أمام القوة الجوية الأسبوع الماضي.

في المقابل حافظ القوة الجوية على وصافته للدوري بالفوز على نفط الوسط 3-2 اليوم في ذات الجولة.



