2024-07-14 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

فاز نادي الشرطة، اليوم الأحد، على الزوراء بثنائية نظيفة، ليتوّج رسمياً بلقب دوري نجوم العراق. وافتتح التسجيل، مهاجم نادي الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة 30، ليضيف الهدف الثاني، المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 45. ويعد هذا اللقب هو الثاني للقيثارة في الموسم الحالي، بعد فوزه بطلاً في كأس العراق أمام القوة الجوية الأسبوع […]

ظهرت المقالة الشرطة ينهي موسمه بفوز على الزوراء ويتوّج رسمياً بدوري نجوم العراق أولاً على ايشان.