2024-07-14 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، عن امتنانه لنجاة منافسه على الرئاسة الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب، من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها يوم أمس السبت، خلال تجمع انتخابي. وقال بايدن: “نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى، وتحدثت الليلة الماضية معه واطمأننت على صحته”. وأضاف: “ما حدث لترمب أمس لا يعبر أبدا […]

ظهرت المقالة “الوحدة هدفنا”.. بايدن: سنعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب أولاً على ايشان.