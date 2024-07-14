2024-07-14 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، الإطاحة بإرهابي "داعشي" هارب شمالي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تزامناً مع الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام وعمليات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية بهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة وتجفيف منابعها، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات والامن/ بغداد، وبعملية نوعية، من إلقاء القبض على إرهابي ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت، إن "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده وتم رصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في احدى مناطق شمال العاصمة بغداد".

وأكدت أنه "تم تسليم الإرهابي الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون".