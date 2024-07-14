الموارد: خطة لتنفيذ سدود الحصاد لاستثمار مياه الأمطار على طول خارطة العراق

2024-07-14 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن حملة رفع التجاوزات على الأنهر وفرت كميات مستقرة تصل 100 لتر م3 بالثانية من المياه، وفيما حددت 3 أنواع من التجاوزات على المنظومة المائية العراقية، أكدت وجود خطة لتنفيذ سدود الحصاد لاستغلال مياه الأمطار على طول خارطة العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" العراق لديه منظومة خزنية تتمثل بالسدود الموجودة على دجلة والفرات كسد دربندخان والموصل وحديثة العظيم، وكذلك البحيرات الخزنية الطبيعية مثل الثرثار والحبانية، وعمود النهر، الذي عملت عليه الوزارة الموسم الحالي لرفع مناسيب الانهر والحفاظ عليها بعد ان كان منخفضا جدا"، مبينا أن" تلك الإجراءات جاءت نتيجة دعم الحكومة وجهود الوزارة".وأضاف، أن" خارطة انتشار السدود ترتبط بالمنطقتين الشمالية والغربية كونها تتمتع بطبقةأرضية ديموغرافية تسمح بخزن المياه"، أن" الوزارة تخطط وبهدف استغلال مياه الأمطار لتنفيذ عشرات سدود حصاد المياه خلال الثلاث سنوات القادمة على طول خارطة العراق مع تأهيل جميع السدود الأخرى".وبشأن التجاوزات الحاصلة على المياه، أشار شمال الى، أن" هنالك ثلاثة أنواع من التجاوزات على المنظومة المائية العراقية، الاولى تكمن بالتجاوز الحصص المائية واخذ مياه بدون وجه حق، والثاني يكون على المحرمات شواطئ الأنهر، والثالث يكمن في رمي النفايات البيئية الضارة في الأنهر".وبين أن" التجاوز على المياه يعد مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون، على اعتبار ان المياه ملك للجميع والتجاوز عليها تعدٍ على حقوق الآخرين".ولفت الى أن" الوزارة تتعامل مع التجاوزات بشكل مهني وهناك دعم كبير من رئيس الوزراء والقوات الأمنية والإعلام للحد من التجاوزات"، موضحا أن" الوزارة وفرت بحملاتها المستمرة إزالة التجاوزات ما يعادل 100 لتر مكعب بالثانية من المياه".