نفط كركوك لم يتدفق نحو الأردن منذ ثلاثة أشهر وخبير اقتصادي يوضح

2024-07-14 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الأحد، عن عدم تصدير أي شحنة من الخام إلى الأردن منذ عدة أشهر من حقول كركوك ونينوى وصلاح الدين، فيما أكد خبير اقتصادي أن الاتفاق بين بغداد وعمان لم يتم تجديده منذ ثلاثة أشهر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "تصدير النفط من حقول كركوك والقيارة الذي يدار من قبل شركة نفط الشمال متوقف منذ عدة أشهر، أما بشأن التصدير للأردن فالشركة غير معنية بالأمر كونه متعلق بوزارة النفط وليس بقدرة الشركة على الإنتاج إذ بمقدورها زيادة المعدل إلى 15 ألف برميل يومياً".

وأضاف "شركة نفط الشمال جهة تنفيذية تتلقى التعليمات من وزارة النفط الاتحادية وإذا تم إشعارنا باستئناف التصدير أو زيادة الكمية فالشركة مستعدة لأي زيادة".

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي في كركوك علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين العراق والأردن متوقف منذ نحو ثلاثة أشهر لعدم تجديد العقد بين الطرفين، وإعلان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع العراق لزيادة الكميات وبسعر تنافسي يقل بـ16 دولاراً عن سعره في بورصة النفط العالمية، جاء على خلفية ذلك".

وأكد أن "شركة نفط الشمال لها القدرة على تصدير 15 ألف برميل في اليوم بل لها القدرة على ضعف هذه الكمية التي يطمح الجانب الإردني لها من نفط كركوك وحقل القيارة".

وتابع "العراق صدر خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي وبحسب نشره وزارة النفط 100 مليون و921 ألفاً و250 برميلاً، حيث كان أكثر من مليون برميل من حقل القيارة، و448 ألفاً و606 براميل من كركوك".

وأشار خليل إلى أنه "في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، صدر العراق ثلاثة ملايين و978 ألفاً و586 برميلاً من حقل القيارة في نينوى، كما صدر مليوناً و377 ألفاً و924 برميلاً من كركوك خلال ذات الفترة".

وأكد أن "إنتاج النفط من حقل القيارة ارتفع مؤخراً بطاقة 33 ألف برميل يومياً منها ثلاثة آلاف برميل ستكرر في مصفى القيارة و30 ألف برميل للتصدير، ويقدر احتياطي نفط القيارة بنحو مليار برميل، ويعد من الحقول الكبيرة في محافظة نينوى إلى جانب الحقول النفطية الأخرى مثل عين زالة، نجمة، بطمة وصفية".

ويضم حقل القيارة النفطي 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد مسلحي داعش، ومن هذا العدد فجر التنظيم 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحيه من قضاء القيارة أواخر آب/ أغسطس 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.

وفي العام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد تنظيم داعش الذي كانت يسيطر على الحقل، وقامت وزارة النفط بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.

وتوقف حقل القيارة عن الإنتاج في آذار/ مارس 2020، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية من الحقل في آيار/ مايو 2023.

ويشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) بسعر خام برنت الشهري مطروحاً منه 16 دولاراً للبرميل الواحد لمراعاة الاختلافات في الجودة ورسوم النقل يهدف هذا الترتيب إلى تلبية 7% من احتياجات الأردن من النفط الخام.