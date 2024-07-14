ماهي الدوائر المشمولة بعطلة الثلاثاء التي اعلنتها محافظة بغداد؟

2024-07-14 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة التاسع من محرم لديوان محافظة بغداد والدوائر المرتبطة بها، فيما أثير سؤال متجدد عن الدوائر المشمولة بهذه العطلة.

وقالت محافظة بغداد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على قرار مجلس محافظة بغداد، يعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يوم الثلاثاء الموافق 16 /7 / 2024 التاسع من شهر محرم الحرام عطلة رسمية في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها".

ويشمل ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة له، هي الدوائر البلدية اي مديريات بلديات محافظة بغداد ومديريات ماء ومجاري بغداد، فضلا عن ديوان المحافظة.

اما المؤسسات الصحية وجميع المؤسسات المرتبطة بوزارات فلا تشملهم العطلة، حيث ان عطلتهم تكون مركزية تصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.