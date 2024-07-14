2024-07-14 22:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت آخر منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بفوز الشرطة على الزوراء، وكذلك انتصار القوة الجوية على نفط الوسط، فيما تعادل دهوك ونفط ميسان.

وفاز فريق الشرطة على غريمه الزوراء بنتيجة 2-0 في ليلة التتويج بلقب الدوري في آخر مباريات الفريقين بمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وسجلت الأهداف في الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل للزوراء، سجل الهدف الأول قائد فريق الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة 29، واضاف محترف الشرطة السوري محمود المواس الهدف الثاني للقيثارة عند الدقيقة 45+3.

وشهدت المباراة اعتزال لاعب المنتخب العراقي السابق ولاعب الشرطة لعشرة مواسم الكابتن وليد سالم.

وفاز فريق القوة الجوية على فريق نفط الوسط 3-2، وجرت المباراة على ملعب الزوراء في التوقيت نفسه للمباراة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بنتيجة 2-0، سجل الهدف الأول حسن رائد في الدقيقة 21، وأضاف مصطفى وليد هدفاً ثانياً للجوية في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسن رائد في الدقيقة 49، وقلص نفط الوسط النتيجة بتسجيله هدفاً في الدقيقة 51 عن طريق سامر محسن، وأضاف ناجي طارق لنفط الوسط هدفاً ثانياً في الدقيقة 62.

وتعادل فريقا دهوك ونفط ميسان بنتيجة 2-2، وجرت المباراة على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل لنفط ميسان، جاء الهدف عن طريق ذو الفقار يونس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه الثاني، وتمكن نفط ميسان من تسجيل هدفين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

يذكر أن فريق الشرطة توج بلقب البطولة قبل انتهاء الدوري بجولة، وقد تم تتويجه من قبل اتحاد الكرة العراقي بعد مباراته اليوم أمام للزوراء، فيما ودع فريقا أمانة بغداد ونفط الوسط دوري نجوم العراق بعد أن حلا بالمركزين الأخيرين.