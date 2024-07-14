عضو "محافظة ديالى" يدعو لحل المجلس بسبب "سيطرة بعض الأحزاب الفاسدة"

2024-07-14 22:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت عضو مجلس ديالى دريا خير الله، يوم الأحد، إلى حل مجلس المحافظة بسبب عدم الاتفاق على اختيار رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، بسبب الصراعات السياسية.

وقالت خير الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "دعوة لجميع اعضاء مجلس محافظة ديالى المحترمين بعد أن فشلت جميع الاجتماعات في اختيار رئيس مجلس محافظة ومحافظ بسبب الصراعات السياسية في بغداد وسيطرة بعض الأحزاب الفاسدة والتدخل في شؤون المحافظة ادعوكم للتضامن معي وتقديم طلب رسمي بحل المجلس".

وتابعت، أن "حل المجلس يحتاج إلى أن نتضامن كلنا فما فائدة مجلس معطل لا يلبي تطلعات ولا طلبات المواطنين، انتم ممثلين عن الشعب اليس كذلك؟"، متسائلاً بالقول: "فمن منكم مستعد لهذه الخطوة معي؟".