المواكب الحسينية تجوب شوارع الناصرية في ليلة الثامن من محرم (تقرير مصور)

2024-07-14 22:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت مدينة الناصرية في ليلة الثامن من شهر محرم الحرام استعراضا مهيبا للمواكب الحسينية التي جابت شوارع المدينة، وسط أجواء يخيم عليها الحزن والأسى لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام). وقد وثقت عدسة “شبكة أخبار الناصرية” هذه اللحظات المؤثرة التي تعكس عمق الإيمان والحزن في قلوب...

