عدسة “شبكة أخبار الناصرية“ ترصد حزن الناصرية في ليلة الثامن من محرم

2024-07-14 22:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:غطت شبكة أخبار الناصرية مساء اليوم أجواء الحزن والأسى التي خيمت على مدينة الناصرية في ليلة الثامن من شهر محرم الحرام، حيث وثقت عدستها المجالس الحسينية التي أقيمت في مسجد الشيخ عباس الكبير ومسجد السيد راضي وسط المدينة، والتي شهدت حضورا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا لإحياء ذكرى...

