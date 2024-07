2024-07-14 22:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:من بين المواكب الحسينية المنتشرة في الناصرية ثمة موكب خاص يقدم خدماته للمعزين ليالي عاشوراء بمشاركة شريحة الصم والبكم من ابناء المدينة .هذا الموكب الذي تأسس قبل عشرة أعوام يقدم خدماته سنويا بحب أهل البيت (ع)، يشارك فيه من فقد السمع والنطق في رسالة إنسانية تتجسد فيها الصورة...

The post بالصور: موكب مختلف في الناصرية خَدَمته من الصّم والبكم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.