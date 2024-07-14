مصر.. انفراجة بأزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

2024-07-14 23:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، مضيفاً أنه بنهاية الأسبوع المقبل ستكون الاحتياطيات المطلوبة قد اكتملت بالفعل. يأتي ذلك بعد عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، الأحد 14، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر تموز الجاري. حضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وقال الحمصاني إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار إلتزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر تموز الجاري، مثلما تم الإعلان في وقت سابق.