العدل تنفي تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت

2024-07-14 23:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة العدل، مساء اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الناصرية المركزي (الحوت).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان تلقته "بغداد اليوم"، نفى فيه "قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت"، مؤكدًا أن "الوزارة ستقاضي الموقع الذي نشر هذا الخبر المضلل".

وأعرب لعيبي عن "استنكار الوزارة لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة"، مؤكدًا "نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية".

وشدد على أن "الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة"، مبينا أن "وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها."

وأوضح أن "رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء"، مؤكدا "نفيه القاطع لما نسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع" .

ولفت الى، إن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل"، داعيا " الإعلام الوطني المهني إلى توخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار".

واشار الى أن "أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية".